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Новости. Общество
10:43, 24 Июля 2018

В личке у главы: как жительница Карелии получила звание ветерана ВОВ

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Пресс-секретарь главы Марина Кабатюк рассказала еще одну историю из социальных сетей губернатора.

 

Напомним, Кабатюк запустила проект об открытости власти. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" она публикует  истории о том, как проблемы жителей Карелии решаются через виртуальные приемные в социальных сетях. 

"Глава Карелии и члены правительства активно используют социальные сети, лично общаясь с жителями республики. Многие страницы уже превратились в большие виртуальные приемные, в которых 24 часа в сутки ведется огромная работа с многочисленными обращениями граждан. Однако до сегодняшнего дня эта деятельность была публично не видна.  Между тем, многие вопросы, с которыми в личных сообщениях жители обращаются напрямую, решаются положительно. И пусть это зачастую небольшие дела – но их важность для каждого конкретного человека, решившего написать о наболевшем, сложно переоценить. В общем, проект расскажет о тех проблемах, которые удалось решить благодаря открытости власти", - написала пресс-секретарь Артура Парфенчикова. 

Сегодняшняя история– очень простая и очень человеческая. Это история Марии Петровны Герасимовой, которая спустя многие годы получила заслуженное звание ветерана Великой Отечественной Войны. Долгие годы родственники боролись за справедливость, доказывая в различных инстанциях право на присвоение Марии Петровне ветеранского звания. 12 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд наконец удовлетворил исковые требования, однако на соблюдение процедурных моментов требовалось еще больше месяца. Тогда родственники Марии Петровны обратились к Главе Карелии с просьбой приурочить столь важный для ветерана день ко Дню Великой Победы.

"Это важно! Нельзя быть формалистами", - так ответил Парфенчиков на данное обращение и 9 мая лично вручил Марии Петровне удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

 

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