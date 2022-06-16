Жительница Карелии попала в колонию за кражу 8 тысяч рублей

Ранее судимая жительница Прионежского района украла у своей знакомой 8 тысяч рублей, сообщили в Беломорском районном суде.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой, рецидивистка с помощью мобильного банка списала со счета хозяйки застолья 8 тысяч рублей.

В суде жительница Прионежья свою вину в совершении преступления не признала.

Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной по факту кражи и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.