Жительница Карелии попала в колонию за кражу 8 тысяч рублей

Ранее судимая жительница Прионежского района украла у своей знакомой 8 тысяч рублей, сообщили в Беломорском районном суде.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой, рецидивистка с помощью мобильного банка списала со счета хозяйки застолья 8 тысяч рублей.
В суде жительница Прионежья свою вину в совершении преступления не признала.
Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной по факту кражи и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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