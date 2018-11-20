Жительница Карелии не смогла вывезти из Финляндии 15 кг собачьего корма

Жительницу Сортавалы задержали на границе за перевес нормы ввоза собачьего корма, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ноябре женщина, возвращаясь домой из Финляндии через МАПП "Вяртсиля", везла с собой подконтрольные госветнадзору товары: 2 упаковки сыра общим весом 2 кг, 2 упаковки колбасных изделий общим весом 1 кг, сливочное масло весом 1 кг, а также упаковку сухого корма для собак весом 15 кг.

Разрешен ввоз готовой продукции животного происхождения без разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сопроводительных документов только в расчете до 5 кг на одно физическое лицо. Так как наша соотечественница не имела этих документов, в данном случае перевес нормы ввоза составил 14 кг.

Женщина получила штраф 500 рублей. А корм вернула на территорию Финляндии.