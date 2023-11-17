Жительница Карелии пострадала из-за закрытых границ с Финляндией

Елена купила билет в Хельсинки 8 ноября за 5 тысяч рублей.

Как пишет «Фонтанка», 63-летняя жительница Карелии Елена — одна из многих, кто пострадал из-за закрытых границ с соседней страной. Она должна была выехать в Хельсинки, чтобы оттуда улететь к сыну в Лондон, но теперь ее планы туманны — 17 ноября из Петербурга в Финляндию отъехал последний автобус.

Елена купила билет в Хельсинки 8 ноября за 5 тысяч рублей. Говорит, тогда и не думала, что пункты пропуска могут закрыть. Выехать из Петербурга в Финляндию она должна была 19-го числа автобусом компании Ecolines, а оттуда — на самолете в Лондон, к сыну, но не срослось. 16 ноября правительство Финляндии объявило о закрытии пунктов пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра» с 00.00 18 ноября.

Женщина, конечно, расстроилась, однако собралась с духом и решила вернуть деньги за несостоявшуюся поездку. Но и это оказалось непросто — перевозчик перестал отвечать на звонки. «Когда я узнала о том, что границы закрываются, я стала звонить. Знаете, я раз 50 позвонила по номеру, который на сайте указан. У меня дочь пытается дозвониться, но они не отвечают. Просто не поднимают трубку, хотя телефон работает», — рассказала женщина. По словам Елены, ее подруге, которая тоже купила билеты в Хельсинки, но через перевозчика из Петрозаводска, в компании сказали, что теперь ее деньги заморожены до тех пор, пока она снова не поедет тем же маршрутом.

В своем пресс-релизе Ecolines о возврате средств за сорванные поездки действительно не говорил, лишь предлагал переоформить билет с Хельсинки на Таллин на сайте перевозчика. Но этот вариант Елене не подходил — билеты в Лондон были куплены с вылетом из Финляндии. Хотя и их пришлось оперативно сдать.

Позже, вечером 17 ноября, появилась информация о том, что международный автобусный перевозчик Ecolines вернет деньги за билеты на рейсы, которые пришлось отменить из-за закрытия погранпереходов Ваалима и Нуйямаа в Финляндии. Об этом также сообщает «Фонтанка».

«Международный автобусный перевозчик принял решение о возврате пассажирам оплаты билетов в полном объеме», — сообщили «Фонтанке» в компании вечером 17 ноября.

Полная информация о возврате будет опубликована на сайте компании, добавили в Ecolines.