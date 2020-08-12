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Жительница Карелии пожаловалась на условия пребывания в изоляторе Республиканской больницы

Новости. От читателей
13:32, 13 Августа 2020
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Пациентка Республиканской больницы имени Баранова пожаловалась на то, что 8 часов ей пришлось провести в изоляторе, где сильно пахло хлоркой и не было туалета.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница Питкяранты, которая приехала поступать на операцию в Республиканскую больницу имени Баранова, но из-за просроченного теста на коронавирус ее поместили в изолятор.

"Тут нет туалета - это шок, - написала девушка. - Ходить надо в утку и сливать в ведро под раковиной. Изолятор на двух человек. Интересно, как при не знакомом мне человеке я должна ходить в утку?! Тут же тебе приносят еду. Дичь просто. Как можно кушать, когда у тебя ведро стоит с г… под носом?! Тут нет душа. Тут хлоркой воняет так, что аж в горле першит и глаза слезятся".

Пациентка призналась: несмотря на то, что была помещена в изолятор на 8 часов, пока готовился анализ на COVID-19, она все равно не согласна пребывать в таких условиях.

В Минздраве Карелии прокомментировали данную ситуацию.
"Пациентку поместили в изолятор на время проведения теста на COVID-19, - пояснили в Минздраве. – Время ожидания составило чуть более 6 часов. На время пребывания в изоляторе поступившей было предоставлено все необходимое: койко-место, питание, стул-туалет (утка – ред.), так как в связи с введенными ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции все перемещения по медучреждению гражданам, не прошедшим тест, запрещены. После использования стула-туалета достаточно было нажать на кнопку, чтобы вызвать медперсонал, который все уберет. Несмотря на то, что в изоляторе стоят две кровати, второй пациент никогда не подселяется, так как в данном случае может возникнуть угроза заражения вирусом, если вдруг у одного из больных окажется положительный тест на COVID-19. Во время ожидания теста пациентки на коронавирус медучреждением были соблюдены все меры безопасности. Дезинфекция проводилась согласно ГОСТу".

Руководство медучреждения считает, что во время пандемии коронавируса необходимо всем расставлять приоритеты и соблюдать безопасность, чтобы кто-то один не стал источником заражения группы людей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жорж
2020-08-13 14:27:25
Инфекц.больница , сорт.ЦРб , респ. больница -кругом бардак . и кто ещё скажет , что в регионе есть норм. медицина.
zanoza
2020-08-13 14:20:02
Развели антисанитарию со "стул-туалет" и ведром и это в мед.учреждении, хуже чем в тюремной камере.
новый
2020-08-13 13:58:34
Какая утонченная натура. :)
Константин Сергеевич
2020-08-13 14:02:41
новый, не говорите!
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