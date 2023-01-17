Жительница Карелии пронесла мимо кассы еду и средства гигиены

В Сортавале женщина рискнула свободой ради продуктов и средств гигиены, рассказали в Росгвардии Карелии.

В воскресенье, 22 января, тревожную кнопку нажали сотрудники одного из сетевых магазинов Сортавалы. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестная пронесла мимо кассы продукты питания и средства гигиены.

Днем ранее на пульт дежурного Кемского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из сетевого магазина. Оказалось, что некая гражданка вынесла алкоголь без оплаты.

В Петрозаводске молодой человек пронес шоколад мимо кассы, но был замечен работниками магазина. Общий ущерб превысил восемь тысяч рублей. Всех нарушителей задержаны и доставили в полицию.