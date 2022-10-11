Жительница Карелии протаранила лесовоз на угнанном автомобиле, полном людей

Полиция Муезерского района расследует дело об угоне, закончившемся аварией.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейским Муезерского района поступило сообщение о ДТП. Легковой автомобиль въехал в лесовоз. Но, как оказалось, перед аварией автомобиль был угнан.

На посиделки в доме одного из местных жителей собралась компания. Хозяин застолья вскоре уснул, а его 33-летняя гостья из Костомукши решила покататься на чужой машине. Она взяла ключи от хозяйского авто, посадила в машину нескольких человек и отправилась в путь. Но далеко они не уехали — легковушка врезалась в лесовоз.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье «угон». Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности.