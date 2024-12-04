Жительница Карелии раскрыла другу тайну и лишилась денег

Кражу расследовали в полиции Костомукши, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Костомукши поступило заявление местной жительницы о краже. Женщина лишилась 46 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что ранее у заявительницы в гостях был близкий друг. Ему она и рассказала о деньгах, а заодно показала место, где они хранятся.
Друг запомнил место и, когда хозяйка отвлеклась, присвоил деньги. Затем он потратил их на спиртное, еду и сигареты.
Подозреваемый признался в содеянном, обязался возместить ущерб. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», 35-летний фигурант находится под подпиской о невыезде.
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