Девушке из Карелии на молодежном форуме посчастливилось встретиться с одним из самых читаемых российских авторов

Жительница Карелии рассказала о встрече с Олегом Роем.

В Воломской библиотеке Муезерского района произведения Олега Роя пользуются значительной популярностью.

Одной из читательниц — Анне Асановой — посчастливилось встретиться с писателем на молодежном форуме «Берег». Девушка рассказала, как это было.





Вихрь эмоций, охвативший меня при встрече с Олегом Роем, остался в памяти, словно оттиск на горячем воске. Его глаза, полные житейской мудрости и неугасимого огня, встречали каждый взгляд с искренностью, которая притягивала.

Мы беседовали о книгах, как о веренице жизней, пережитых через слова, о мире, который создается и разрушается в каждой написанной строке. Он говорил о своих героях с такой страстью, что казалось, они вот-вот оживут, сойдя со страниц. Олег, словно маг, точными фразами вплетал в разговор детали своего творческого пути: катастрофы и триумфы, вдохновения и разочарования.

Я запомнила слова писателя о том, как реальная жизнь иногда переплетается с вымышленной: случайные встречи, неожиданные повороты судьбы стали основой для его новых сюжетов. Эта встреча напомнила мне о том, как важно быть настоящим в любых обстоятельствах.

На мой взгляд, яркая личность писателя и его успехи в любимом деле смогли вдохновить многих молодых людей на форуме. Эта встреча явно не случайна

— поделилась Анна Асанова.