Жительница Карелии с ножом набросилась на возлюбленного

Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в ноябре 2019 года 49-летняя жительница Беломорска распивала спиртное вместе с сожителем. За столом между влюбленными произошел конфликт, и женщина напала на мужчину с ножом. Пострадавшего доставили в больницу с ранением живота. Местный житель остался жив.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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