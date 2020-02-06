Жительница Карелии самовольно подключилась к электросетям и теперь по решению суда заплатит более 400 тысяч рублей

Карельский филиал компании "Россети Северо-Запад" пресек энерговоровство в поселке Новая Вилга.

Проверка приборов учета проводилась специалистами еще в 2018 году – именно тогда в одном из частных домов на улице Бориса Никонова было обнаружено потребление электроэнергии без договора с энергетиками.

Собственница дома самовольно установила щит учета на опоре ЛЭП 0,4 кВ, подключила к нему светильник и розетки. К розеткам были подключены удлинители, питающие хозпостройку на земельном участке и другие энергопринимающие устройства.

В общей сложности "набежало" 173 тысячи кВт/ч, а в денежном выражении – 409 тысяч рублей. Энергетики составили акт о бездоговорном потреблении, а хозяйку дома призвали к ответу в суде.

Прионежский районный суд удовлетворил иск Карельского филиала о взыскании всей суммы за потребленную электроэнергию. Нарушительница пыталась обжаловать это в Верховном суде Республики Карелия, но решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Энергетики напоминают, что электросетевое оборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу. Таким образом, недобросовестные потребители подвергают опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Также результатом несанкционированного подключения может стать снижение качества электроэнергии у потребителей по соседству.

Столкнуться с энерговоровством можно и в многоквартирном доме, и в частном секторе.

Если вы заметили:

• резкое увеличение показаний счетчика при стабильном уровне потребления электроэнергии,

• значительную сумму в квитанции за общедомовые нужды,

• участившиеся случаи падения напряжения (тусклое свечение ламп накаливания, срабатывание приборов бесперебойного питания),

• наброс на воздушную линию электропередачи вблизи вашего дома,

• присутствие на территории энергообъектов человека без формы электромонтера.

Сообщите об этом Карельскому филиалу "Россети Северо-Запад" по номеру (8142)59-90-90. Конфиденциальность гарантируется. По каждому обращению энергетики проведут проверку.

Борьба с энерговоровством – это обеспечение безопасного и качественного электроснабжения добросовестных потребителей.



Больше полезной информации в группе ВКонтакте vk.com/rossetisevzap.

Новости компании