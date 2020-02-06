Жительница Карелии самовольно подключилась к электросетям и теперь по решению суда заплатит более 400 тысяч рублей

Карельский филиал компании "Россети Северо-Запад" пресек энерговоровство в поселке Новая Вилга.
Проверка приборов учета проводилась специалистами еще в 2018 году – именно тогда в одном из частных домов на улице Бориса Никонова было обнаружено потребление электроэнергии без договора с энергетиками.
Собственница дома самовольно установила щит учета на опоре ЛЭП 0,4 кВ, подключила к нему светильник и розетки. К розеткам были подключены удлинители, питающие хозпостройку на земельном участке и другие энергопринимающие устройства.
В общей сложности "набежало" 173 тысячи кВт/ч, а в денежном выражении – 409 тысяч рублей. Энергетики составили акт о бездоговорном потреблении, а хозяйку дома призвали к ответу в суде.
Прионежский районный суд удовлетворил иск Карельского филиала о взыскании всей суммы за потребленную электроэнергию. Нарушительница пыталась обжаловать это в Верховном суде Республики Карелия, но решение суда первой инстанции оставлено в силе.
Энергетики напоминают, что электросетевое оборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу. Таким образом, недобросовестные потребители подвергают опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Также результатом несанкционированного подключения может стать снижение качества электроэнергии у потребителей по соседству.
Столкнуться с энерговоровством можно и в многоквартирном доме, и в частном секторе.
Если вы заметили:
• резкое увеличение показаний счетчика при стабильном уровне потребления электроэнергии,
• значительную сумму в квитанции за общедомовые нужды,
• участившиеся случаи падения напряжения (тусклое свечение ламп накаливания, срабатывание приборов бесперебойного питания),
• наброс на воздушную линию электропередачи вблизи вашего дома,
• присутствие на территории энергообъектов человека без формы электромонтера.
Сообщите об этом Карельскому филиалу "Россети Северо-Запад" по номеру (8142)59-90-90. Конфиденциальность гарантируется. По каждому обращению энергетики проведут проверку.
Борьба с энерговоровством – это обеспечение безопасного и качественного электроснабжения добросовестных потребителей.
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