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Жительница Карелии самовольно подключилась к электросетям и теперь по решению суда заплатит более 400 тысяч рублей

Новости. Экономика
09:56, 07 Февраля 2020
фото: © "Россети"
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Карельский филиал компании "Россети Северо-Запад" пресек энерговоровство в поселке Новая Вилга.

Проверка приборов учета проводилась специалистами еще в 2018 году – именно тогда в одном из частных домов на улице Бориса Никонова было обнаружено потребление электроэнергии без договора с энергетиками.

Собственница дома самовольно установила щит учета на опоре ЛЭП 0,4 кВ, подключила к нему светильник и розетки. К розеткам были подключены удлинители, питающие хозпостройку на земельном участке и другие энергопринимающие устройства.

В общей сложности "набежало" 173 тысячи кВт/ч, а в денежном выражении – 409 тысяч рублей. Энергетики составили акт о бездоговорном потреблении, а хозяйку дома призвали к ответу в суде.

Прионежский районный суд удовлетворил иск Карельского филиала о взыскании всей суммы за потребленную электроэнергию. Нарушительница пыталась обжаловать это в Верховном суде Республики Карелия, но решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Энергетики напоминают, что электросетевое оборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу. Таким образом, недобросовестные потребители подвергают опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Также результатом несанкционированного подключения может стать снижение качества электроэнергии у потребителей по соседству.

Столкнуться с энерговоровством можно и в многоквартирном доме, и в частном секторе.

Если вы заметили:

• резкое увеличение показаний счетчика при стабильном уровне потребления электроэнергии,

•  значительную сумму в квитанции за общедомовые нужды,

•  участившиеся случаи падения напряжения (тусклое свечение ламп накаливания, срабатывание приборов бесперебойного питания),

•  наброс на воздушную линию электропередачи вблизи вашего дома,

• присутствие на территории энергообъектов человека без формы электромонтера.

Сообщите об этом Карельскому филиалу "Россети Северо-Запад" по номеру (8142)59-90-90. Конфиденциальность гарантируется. По каждому обращению энергетики проведут проверку.

Борьба с энерговоровством – это обеспечение безопасного и качественного электроснабжения добросовестных потребителей.

Больше полезной информации в группе ВКонтакте vk.com/rossetisevzap.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-07 10:28:26
Традиционное воровство. Оно в крови. Раньше тоже воровали. Даже дрова пилили электрической пилой, набрасывая провода на воздушную линию.
zanoza
2020-02-07 10:27:24
А сами Россети потребителей не грабят через раздутые тарифы.
Гость
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