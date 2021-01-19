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Жительница Карелии сдала своего сына-угонщика в полицию

Новости. Общество
13:57, 20 Января 2021
фото: © freepik.com
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В Прионежском районе женщина сдала своего сына в полицию, так как он постоянно угонял ее машину и пьянствовал, сообщили в МВД Карелии.

В декабре минувшего года в полицию Прионежского района обратилась сельская жительница. Она жаловалась на пьяного сына, который дебоширил дома. Приехавшему на место наряду полиции женщина сообщила, что ее 31-летний сын, уже судимый за угон, в 2020 году дважды угонял ее автомобиль.

Первый раз, в августе минувшего года, он взял без спроса ключи и поехал в Петрозаводск. В карельской столице мужчина совершил ДТП и отказался проходить медицинское освидетельствование. В итоге водитель был привлечен к административной ответственности.

Во второй раз он завладел транспортом матери в ноябре и приехал в гости к сестре, также в Петрозаводск. От нее женщина и узнала, что он снова взял машину покататься. До декабря селянка жалела своего ребенка и не заявляла в полицию. Но когда он в очередной раз напился, решила, что больше терпеть не будет.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в прокуратуру.

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