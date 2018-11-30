Жительница Карелии сорвала стоп-кран в поезде, пропустив свою станцию

В Карелии сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности местную жительницу, сорвавшую стоп-кран в поезде, сообщает ведомство.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что во время следования электропоезда сообщением "Петрозаводск - Медвежья Гора" было применено экстренное торможение с помощью стоп-крана.

Выяснилось, что 27-летняя жительница Карелии сорвала стоп-кран, посчитав, что проехала свою станцию.

Задержка поезда составила 4 минуты. Нарушительница привлечена к административной ответственности по статье "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".