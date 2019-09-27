Жительница Карелии "спустила" краденые деньги на сигареты и алкоголь

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В полицию Кондопожского района обратилась женщина с сообщением о краже денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские установили подозреваемую. Накануне заявитель была в гостях у знакомого. Они употребляли алкоголь, который совместно купили в магазине.
Банковскую карту женщина забыла на столе в комнате знакомого. На следующее утро к нему зашла соседка. Увидев банковскую карту, она похитила ее, после чего отправилась по магазинам.
Почти 9 тысяч рублей женщина потратила на алкоголь и сигареты.
Возбуждено уголовное дело.
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