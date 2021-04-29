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Женщина в Карелии убила сожителя, попросившего выключить телевизор

Новости. Криминал
14:51, 30 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Суд в Беломорском районе отправил в колонию местную жительницу, которая убила своего сожителя во время пьяной ссоры, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы района, обвиняемой в убийстве.

Как выяснилось в ходе следствия, в ночь с 10 на 11 января 2021 года подсудимая и ее сожитель у себя дома распивали спиртное. В какой-то момент мужчина собрался спать и потребовал, чтобы женщина выключила свет и телевизор. Но обвиняемая отказалась это делать. Рассердившись, мужчина начал душить свою сожительницу, а та в ответ пырнула его ножом в область сердца.

Осознав случившееся, женщина попыталась помочь потерпевшему — предложила остановить кровотечение, а также вызвать медицинскую помощь, но тот отказался от вызова медиков. Сожители выпили еще, а после легли спать, но утром проснулась только подсудимая.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что пострадавший умер от ножевого ранения.

Женщина признала свою вину, раскаялась и пояснила, что совершила преступление под воздействием алкоголя.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил любительницу телевизора к лишению свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-30 14:58:36
Щас либерастня быстренько сюда зомбоящик подсуетит :)
Гость
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