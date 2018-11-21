Жительница Карелии украла телефон из салона такси

В полицию Костомукши обратилась 52 летняя женщина с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что вызвала такси, доехала до работы, а на рабочем месте обнаружила пропажу гаджета. Гражданка попыталась дозвониться на свой номер, но телефон был выключен.

Полицейские установили подозреваемую, также 52-летнюю местную жительницу. По версии следствия, она следом ехала на такси и обнаружила на заднем сиденье чужой телефон. Ничего не сказав о находке водителю, женщина выключила мобильный и положила его в карман. Впоследствии она планировала пользоваться гаджетом, но была установлена правоохранителями.

В настоящее время телефон изъят полицией и будет возвращен владелице.

На подозреваемую в краже женщину завели уголовное дело.