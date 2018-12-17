Жительница Карелии украла у матери более 100 тысяч рублей

фото: Пенсионерка рассказала, что с её банковской карты похищено 115,5 тысяч рублей. Она пояснила, что не понимает, как это произошло: пропажу средств обнаружила случайно, когда снимала деньги в банкомате. Сотрудники полиции установили подозреваемых, 51-л

В полицию Прионежского района обратилась 80-летняя женщина с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка рассказала, что с её банковской карты похищено 115,5 тысяч рублей. Она пояснила, что не понимает, как это произошло: пропажу средств обнаружила случайно, когда снимала деньги в банкомате.

Сотрудники полиции установили подозреваемых, 51-летнюю дочь потерпевшей и ее 39-летнего знакомого. По версии следствия, подозреваемая, находясь в гостях у заявительницы, подключила сервис для удаленного управления состоянием счета банковской карты пожилой женщины на свой телефон.

Впоследствии, оба в течение нескольких месяцев с помощью смс-уведомлений переводили соцвыплаты пенсионерки на свои счета. Незаконно полученные суммы подозреваемые тратили на продукты питания и алкоголь.

На подозреваемых завели уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.