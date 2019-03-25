Жительница Карелии устроила групповое ДТП с пострадавшими

В Кондопоге женщина проехала на "красный" и устроила ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 24 марта в 14.15 в Кондопоге, в районе дома № 3 по улице Советов, 37-летняя водитель автомобиля Lada Kalina при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автомобилем Renault Megane, после чего допустила наезд на автомобиль Opel Astra.

В результате ДТП травмы получила 40-летняя пассажирка автомобиля Renault. Женщине была оказана медицинская помощь.