Жительница Карелии устроила групповое ДТП с пострадавшими

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В Кондопоге женщина проехала на "красный" и устроила ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 24 марта в 14.15 в Кондопоге, в районе дома № 3 по улице Советов, 37-летняя водитель автомобиля Lada Kalina при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автомобилем Renault Megane, после чего допустила наезд на автомобиль Opel Astra.
В результате ДТП травмы получила 40-летняя пассажирка автомобиля Renault. Женщине была оказана медицинская помощь.
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