Жительница Карелии в баре изрезала стеклом женщину

В Олонце взрослые девушки подрались в баре, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В минувшую субботу, 26 января, в 5.00 сработала тревожная сигнализация в одном из городских баров. К группе задержания обратилась 36-летняя жительница поселка Ильинский, которая показала свежие порезы стеклом и сказала, что получила их в драке.

Виновницей потерпевшая назвала другую гостью заведения, которая находилась здесь же. При установлении личности выяснилось, что предполагаемая злоумышленница приехала из города Полярный Мурманской области, ей 28 лет.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.