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Новости. Происшествия
13:55, 28 Января 2019
фото: ИТАР-ТАСС

Жительница Карелии в баре изрезала стеклом женщину

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В Олонце взрослые девушки подрались в баре, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В минувшую субботу, 26 января, в 5.00 сработала тревожная сигнализация в одном из городских баров. К группе задержания обратилась 36-летняя жительница поселка Ильинский, которая показала свежие порезы стеклом и сказала, что получила их в драке.

Виновницей потерпевшая назвала другую гостью заведения, которая находилась здесь же. При установлении личности выяснилось, что предполагаемая злоумышленница приехала из города Полярный Мурманской области, ей 28 лет.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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