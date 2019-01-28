Жительница Карелии в баре изрезала стеклом женщину

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В Олонце взрослые девушки подрались в баре, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.
В минувшую субботу, 26 января, в 5.00 сработала тревожная сигнализация в одном из городских баров. К группе задержания обратилась 36-летняя жительница поселка Ильинский, которая показала свежие порезы стеклом и сказала, что получила их в драке.
Виновницей потерпевшая назвала другую гостью заведения, которая находилась здесь же. При установлении личности выяснилось, что предполагаемая злоумышленница приехала из города Полярный Мурманской области, ей 28 лет.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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