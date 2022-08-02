Жительница Карелии встретила на дороге росомаху (ФОТО)

Встреча человека и дикого зверя произошла в Муезерском районе Карелии.
Росомаха была запечатлена на фото. Снимок опубликован в сообществе «Живу в Карелии». На кадрах видно, как дикий зверь бежит по дороге.
«Повезло встретить росомаху. Муезерский район», — гласит описание к снимкам.
Ранее сообщалось, как Валентина Пивненко, представляющая Карелию в Госдуме, сфотографировалась в компании с мертвыми волками и росомахой.
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