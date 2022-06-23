Депутат от Карелии Пивненко сфотографировалась с чучелами волков (ФОТО)

Валентина Пивненко, представляющая Карелию в Госдуме, сфотографировалась в компании с мертвыми волками и росомахой.

Валентина Пивненко разместила в соцсети фото, на котором она запечатлена с чучелами волков и росомахи.

Парламентарий пояснила, что она выступила на Первом Конгрессе национальных театров России, который стартовал в рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что глава Карелии наградил депутата Госдумы Валентину Пивненко орденом «Сампо».