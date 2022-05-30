Глава Карелии наградил депутата Госдумы орденом «Сампо»

Артур Парфенчиков отметил высокой наградой Валентину Пивненко за работу в команде.

Руководитель республики сообщил на своей странице в соцсети о вручении ордена «Сампо» Валентине Николаевне Пивненко. Он поблагодарил парламентария за работу в команде.

«Валентина Николаевна представляет нашу республику в Государственной Думе, болеет душой за Карелию и земляков, поддерживает и продвигает стратегически важные для республики проекты. При ее непосредственном участии была инициирована Федеральная целевая программа развития Республики Карелия, реализованы проекты строительства музея Карельского фронта в Беломорске, павильона «Бесовы следки», Центра культурного развития в Костомукше и множество других», — пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики поздравил депутата с высокой наградой и пожелал крепкого здоровья и исполнения всех намеченных планов.