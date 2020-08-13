Жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей

Счастливый билет она купила спонтанно и без особой надежды на победу стала ждать результатов розыгрыша, сообщили в пресс-службе "Столото".

Жительница Карелии стала обладательницей мотоцикла стоимостью 456 тысяч рублей.



"Не поверила глазам. Сначала минут 10 сидела и осознавала, что произошло, потом прыгала чуть ли не до потолка, хотя была в это время на работе. Коллеги смотрели вскинув брови, но мне было все равно, я была очень счастлива, – делится впечатлениями участница. – Из-за пандемии у меня была непростая финансовая ситуация в жизни. Не так давно я купила квартиру мечты в ипотеку. Выигрыш поможет закрыть часть кредита, как бы банально это не звучало".