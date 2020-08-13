890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В сентябре в микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения транспорта 2
13.08.2020 15:57
От коронавируса в Карелии скончался 66-летний мужчина 6
Сегодня 09:16
В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора" 14
13.08.2020 18:59
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Шоумен Тимур Родригез снимает в Карелии передачу "Орел и решка" (ФОТО) 35
Сегодня 06:40

Жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей

Новости. Общество
12:53, 14 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Счастливый билет она купила спонтанно и без особой надежды на победу стала ждать результатов розыгрыша, сообщили в пресс-службе "Столото".

Жительница Карелии стала обладательницей мотоцикла стоимостью 456 тысяч рублей.

"Не поверила глазам. Сначала минут 10 сидела и осознавала, что произошло, потом прыгала чуть ли не до потолка, хотя была в это время на работе. Коллеги смотрели вскинув брови, но мне было все равно, я была очень счастлива, – делится впечатлениями участница. – Из-за пандемии у меня была непростая финансовая ситуация в жизни. Не так давно я купила квартиру мечты в ипотеку. Выигрыш поможет закрыть часть кредита, как бы банально это не звучало".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-14 13:53:52
На халяву - вековая мечта наших людей.
новый
2020-08-14 13:12:30
Какая прелесть :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»