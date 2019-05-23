Жительница Карелии выиграла в лотерее путешествие

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В Питкярантском районе женщина выиграла в лотерее путешествие стоимостью 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Карельского филиала Почты России .
После майских праздников жительница поселка приобрела в местном почтовом отделении три лотерейных билета.
Состоявшийся 19 мая тираж лотереи принес клиенткебольшую удачу: в 4 туре розыгрыша один из купленных билетов оказался выигрышным.
Проверив билет на сайте, женщина узнала, что выиграла путешествие стоимостью 200 тысяч рублей.
Жительница Карелии и раньше покупала в почтовых отделениях лотерейные билеты, выигрывая небольшие суммы, но такая удача пришла к ней впервые.
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