Жительница Карелии выиграла в лотерее путешествие

В Питкярантском районе женщина выиграла в лотерее путешествие стоимостью 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Карельского филиала Почты России .

После майских праздников жительница поселка приобрела в местном почтовом отделении три лотерейных билета.

Состоявшийся 19 мая тираж лотереи принес клиенткебольшую удачу: в 4 туре розыгрыша один из купленных билетов оказался выигрышным.

Проверив билет на сайте, женщина узнала, что выиграла путешествие стоимостью 200 тысяч рублей.

Жительница Карелии и раньше покупала в почтовых отделениях лотерейные билеты, выигрывая небольшие суммы, но такая удача пришла к ней впервые.