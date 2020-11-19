Жительница Карелии взыскала с управляющей компании более 150 тысяч рублей за сломанную ногу

В Пудожском районе местная жительница привлекла управляющую компанию к ответственности за плохо убранный двор, где она на гололеде сломала ногу, сообщил в прокуратуре Карелии.

Пудожский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба.

В феврале пудожанка возвращалась с работы домой, а когда подошла к подъезду, то около входной двери поскользнулась и упала. В результате падения женщина получила множественные переломы костей правой ноги, что потребовало проведения не менее трех операций и длительного лечения.

В судебном заседании была установлена обязанность управляющей компании своевременно выполнять работы по уборке от снега и льда придомовой территории, а также посыпать все противогололедными материалами. Вместе с тем, в день происшествия данные работы управляющей компанией проведены не были, территория около подъезда была покрыта льдом, что и явилось причиной падения истицы.

В соответствии с заключением прокурора суд Пудожского района вынес решение об удовлетворении иска и взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей, материальных затрат на приобретение лекарств в сумме более 4,5 тыс. рублей, также на компанию наложен штраф в размере 50% присужденной суммы в размере более 75 тыс. рублей.

Кроме того, по ходатайству прокурора судом было вынесено частное определение в адрес администрации Пудожского района, которая не приняла надлежащих мер к привлечению руководителя управляющей организации к административной ответственности, что повлекло нарушение прав заявительницы.

В судебном заседании установлено, что после падения истица обращалась с письменным заявлением в администрацию с просьбой провести проверку в отношении управляющей компании и привлечь руководителя к ответственности. Однако пострадавей был дан формальный ответ с разъяснением о ее праве на обращение в суд.

Не согласившись с указанным решением Пудожского суда, управляющая компания обжаловала его в вышестоящий суд. На жалобу прокурором, участвовавшим в рассмотрении дела, были подготовлены мотивированные возражения.

По итогам рассмотрения гражданского дела Верховный Суд Карелии признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.