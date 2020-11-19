890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"За сутки 75 процентов легких может быть поражено": главная угроза коронавируса 10
19.11.2020 15:06
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа 4
19.11.2020 18:51
РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ": "Столица на Онего" побывала в ковид-центре в Петрозаводске 3
19.11.2020 13:15
Виски из Финляндии признан лучшим в мире 2
19.11.2020 21:30
В "красной зоне" 4
19.11.2020 12:50
Как справиться с протестами населения против рыбоводов придумали в Минсельхозе Карелии 16
19.11.2020 16:18

Жительница Карелии взыскала с управляющей компании более 150 тысяч рублей за сломанную ногу

Новости. Общество
07:25, 20 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В Пудожском районе местная жительница привлекла управляющую компанию к ответственности за плохо убранный двор, где она на гололеде сломала ногу, сообщил в прокуратуре Карелии.

Пудожский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба.

В феврале пудожанка возвращалась с работы домой, а когда подошла к подъезду, то около входной двери поскользнулась и упала. В результате падения женщина получила множественные переломы костей правой ноги, что потребовало проведения не менее трех операций и длительного лечения.

В судебном заседании была установлена обязанность управляющей компании своевременно выполнять работы по уборке от снега и льда придомовой территории, а также посыпать все противогололедными материалами. Вместе с тем, в день происшествия данные работы управляющей компанией проведены не были, территория около подъезда была покрыта льдом, что и явилось причиной падения истицы.

В соответствии с заключением прокурора суд Пудожского района вынес решение об удовлетворении иска и взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей, материальных затрат на приобретение лекарств в сумме более 4,5 тыс. рублей, также на компанию наложен штраф в размере 50% присужденной суммы в размере более 75 тыс. рублей.

Кроме того, по ходатайству прокурора судом было вынесено частное определение в адрес администрации Пудожского района, которая не приняла надлежащих мер к привлечению руководителя управляющей организации к административной ответственности, что повлекло нарушение прав заявительницы.

В судебном заседании установлено, что после падения истица обращалась с письменным заявлением в администрацию с просьбой провести проверку в отношении управляющей компании и привлечь руководителя к ответственности. Однако пострадавей был дан формальный ответ с разъяснением о ее праве на обращение в суд.

Не согласившись с указанным решением Пудожского суда, управляющая компания обжаловала его в вышестоящий суд. На жалобу прокурором, участвовавшим в рассмотрении дела, были подготовлены мотивированные возражения.

По итогам рассмотрения гражданского дела Верховный Суд Карелии признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

19.11.2020 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне" 4
19.11.2020 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 6
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2020 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
19.11.2020 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 20
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»