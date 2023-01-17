Жительница Карелии за помощь инвалиду взяла в 55 раз больше денег, чем просила

В Прионежском районе полицейские раскрыли кражу, сообщили в МВД республики.

В полицию Прионежского района поступило сообщение о пропаже денег у одного из местных жителей, имеющего ограниченные возможности здоровья. Необходимые в быту вещи ему покупала соцработница, и во время очередного визита он предложил взять деньги за покупку в ящике стола. Но там не оказалось ни одной купюры. Кто мог там похозяйничать, было непонятно.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Оказывается, 52-летняя жительница того же села периодически наведывалась в гости, помогая по хозяйству. В очередной раз она попросила оплатить ей 100 рублей за помощь. Мужчина указал на тот же ящик, но односельчанка вместо 100 рублей взяла все деньги — 5,5 тысячи рублей, которые тут же потратила.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража».