Жительница Карелии запечатлела завтрак рыжей хищницы (ВИДЕО)

Жительница Карелии рассказала о лисе, которая любит наведываться в гости.

Лиса выходит к людям в окрестностях станции Деревянка. Видео появления рыжей хищницы опубликовано в сообществе «Живой Петрозаводск» в соцсети. На снятых кадрах видно, как лиса ест из миски.

Автор видео Татьяна Сиренко рассказала «Столице на Онего», что лисицы часто наведываются к людям в тех местах.

«Лиса приходит ежедневно. Даёт себя фотографировать, ест из птичьей кормушки и не боится. Лисы здесь живут и это не редкость. Фотографии можно делать круглый год», — рассказала Татьяна Сиренко.

Автор фото предоставила снимки, на которых лисы сняты в период зимы.

Ранее сообщалось, что спасенных в Карелии медвежат-сирот вырастили и выпустили в лес.