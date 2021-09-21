Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Жительница Карелии запечатлела завтрак рыжей хищницы (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:25, 01 Октября 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК / Татьяна Сиренко

Новости партнеров

Жительница Карелии рассказала о лисе, которая любит наведываться в гости.

Лиса выходит к людям в окрестностях станции Деревянка. Видео появления рыжей хищницы опубликовано в сообществе «Живой Петрозаводск» в соцсети. На снятых кадрах видно, как лиса ест из миски.

Автор видео Татьяна Сиренко рассказала «Столице на Онего», что лисицы часто наведываются к людям в тех местах.

«Лиса приходит ежедневно. Даёт себя фотографировать, ест из птичьей кормушки и не боится. Лисы здесь живут и это не редкость. Фотографии можно делать круглый год», — рассказала Татьяна Сиренко.

Автор фото предоставила снимки, на которых лисы сняты в период зимы.

 

Ранее сообщалось, что спасенных в Карелии медвежат-сирот вырастили и выпустили в лес.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-10-01 08:27:45
Лесные красавицы! Спасибо за позитивный репортаж. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

30.09.2021 15:27
Без политики
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 2
Сельские активисты из Ведлозера выпускают газету для жителей старинных карельских деревень.
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»