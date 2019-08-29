Жительница Карелии заплатила за несуществующую норковую шубу

Женщину обманули в Интернете, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

В районный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в Интернет.

Женщина увидела в Интернете объявление о продаже норковой шубы. С продавцом она обговорила условия сделки.



Подсудимая указала, что отправит товар только после того, как потерпевшая оплатит покупку в полном объеме, что последняя и сделала.

В итоге жительница Карелии не дождалась товара.