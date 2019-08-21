Жительница карельской деревни Войница вновь выиграла суд у Минсельхоза республики

Верховный суд России оставил в силе решение Верховного суда Карелии об отмене приказа республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

Верховный суд России отказал 21 августа министерству сельского и рыбного хозяйства Карелии в удовлетворении его жалобы на решение Верховного суда республики, который отменил в апреле министерский приказ о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто вблизи старинной карельской деревни Войница. Таким образом, решение карельского суда вступило в законную силу, и приказ республиканского Минсельхоза, который оспорила жительница Войницы Ксения-Лаура Рышкевич, является отмененным.

Как заявила Ксения Лаура-Рышкевич во время рассмотрения ее административного иска к карельскому министерству, этот приказ нарушает ее права на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами. Кроме того, по словам Рышкевич, решение республиканских властей о формировании на озере Верхнее Куйтто новых рыбоводных участков было принято без учета ее мнения, а также мнения других жителей Войницы, которые выступают против открытия форелевой фермы вблизи деревни.