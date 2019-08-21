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Новости. Общество
16:43, 21 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

Жительница карельской деревни Войница вновь выиграла суд у Минсельхоза республики

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Верховный суд России оставил в силе решение Верховного суда Карелии об отмене приказа республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

Верховный суд России отказал 21 августа министерству сельского и рыбного хозяйства Карелии в удовлетворении его жалобы на решение Верховного суда республики, который отменил в апреле министерский приказ о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто вблизи старинной карельской деревни Войница. Таким образом, решение карельского суда вступило в законную силу, и приказ республиканского Минсельхоза, который оспорила жительница Войницы Ксения-Лаура Рышкевич, является отмененным.

Как заявила Ксения Лаура-Рышкевич во время рассмотрения ее административного иска к карельскому министерству, этот приказ нарушает ее права на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами. Кроме того, по словам Рышкевич, решение республиканских властей о формировании на озере Верхнее Куйтто новых рыбоводных участков было принято без учета ее мнения, а также мнения других жителей Войницы, которые выступают против открытия форелевой фермы вблизи деревни.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-08-21 23:02:51
Киносьемки у исторической деревни показали, что мнение жителей ни на что не влияет, если пожелание исходит от нужного барина. Видимо здесь не тот заказчик, можно и задвинуть.
кир
2019-08-21 21:07:33
Мнение толпы ничего не значит, когда работы не будет и последние внуки уедут в Германию, Финляндию, Санкт-Петербург или Петрозаводск.
Геннадий Гаврилов
2019-08-21 19:13:17
МОЛОДЕЦ 1
Мизантроп
2019-08-21 17:24:52
Что то в хозяйстве ветеринара совсем все плохо. Юристы и те бестолковые.
Lana
2019-08-21 17:17:28
Умница и красавица!
однозначно
2019-08-21 17:00:38
Поташев уже выкурил сигарету ?
Гость
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