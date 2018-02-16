Жительница микрорайона, где нет банкомата и аптеки, попросила у Мирошник организовать досуг для детей

Глава Петрозаводска провела прием граждан по личным вопросам на Птицефабрике, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

По информации пресс-службы мэрии, жителей района волновали темы жилищно-коммунального хозяйства, организации досуга для детей, транспортного сообщения, появления новой инфраструктуры и другие.

За два часа Ирина Мирошник успела принять более десятка посетителей.

Больше всего вопросов традиционно касалось сферы ЖКХ. А молодая мама Екатерина обратилась с просьбой об организации досуга для детей. По ее словам, на базе школы и детского сада можно было бы проводить занятия для юных жителей Птицефабрики. Как пояснила Ирина Мирошник, в ближайшее время будет организован мониторинг среди жителей для определения родительского спроса. После этого будет решаться вопрос об организации секций и кружков.

В числе проблем микрорайона, озвученных на встрече, – отсутствие банкомата и аптечного киоска, перебои в работе медика в фельдшерско-акушерском пункте.

Все вопросы граждан взяты на контроль. По проблемам, не входящим в компетенцию администрации, будут направлены запросы в соответствующие структуры. Горожане получат письменные ответы на свои вопросы не позднее чем в 30-дневный срок.

В мэрии напоминают, что прием граждан по личным вопросам главой Петрозаводска пройдет в Соломенном, Сулажгоре, Пятом поселке, а также в районе СКЗ. Встречи будут организованы согласно графику. Сообщения о них будут заблаговременно размещены на сайте администрации.