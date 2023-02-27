Жительница отдаленной улицы в городе бумажников Карелии через суд заставляет маршрутчиков работать нормально

Женщина с улицы Кондопожской города Кондопога заявила в суде, что несколько лет подряд автобусные рейсы срываются, горожанам приходится часто тратиться на такси.
Суд в Кондопоге вынес решение обязать местные власти оборудовать остановочные комплексы, а также обеспечить транспортное сообщение по улице Кондопожской.
Истец обратилась в суд и рассказала, что живет на отдаленной улице, куда начиная с 2019 года стали реже ездить автобусы, рейсы начали срываться, горожане вынуждены пользоваться услугами такси.
По этому поводу прокурор Кондопожского района вынес представление главе администрации Кондопожского района о необходимости устранить нарушения закона, которое не исполнено до сих пор.
Истец просила признать незаконным бездействие кондопожских чиновников, что и было сделано. Кроме необходимости оборудовать остановки, суд обязал индивидуального предпринимателя Данилкину В.Е. обеспечить транспортное сообщение по улице Кондопожская.
Решение не вступило в законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службой судов Карелии.
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