Жительница отдаленной улицы в городе бумажников Карелии через суд заставляет маршрутчиков работать нормально

Женщина с улицы Кондопожской города Кондопога заявила в суде, что несколько лет подряд автобусные рейсы срываются, горожанам приходится часто тратиться на такси.

Суд в Кондопоге вынес решение обязать местные власти оборудовать остановочные комплексы, а также обеспечить транспортное сообщение по улице Кондопожской.



Истец обратилась в суд и рассказала, что живет на отдаленной улице, куда начиная с 2019 года стали реже ездить автобусы, рейсы начали срываться, горожане вынуждены пользоваться услугами такси.



По этому поводу прокурор Кондопожского района вынес представление главе администрации Кондопожского района о необходимости устранить нарушения закона, которое не исполнено до сих пор.



Истец просила признать незаконным бездействие кондопожских чиновников, что и было сделано. Кроме необходимости оборудовать остановки, суд обязал индивидуального предпринимателя Данилкину В.Е. обеспечить транспортное сообщение по улице Кондопожская.



Решение не вступило в законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службой судов Карелии.