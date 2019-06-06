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Новости. Общество
18:40, 06 Июня 2019
фото: администрация Петрозаводска

Петрозаводчанка на свой 105 день рождения открыла секрет долгожительства

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Свой 105-й день рождения встретила петрозаводчанка Евдокия Чистякова, которая еще в 50-х работала на Петрозаводском заводе безалкогольных вин, сообщили в администрации города.

От имени главы города женщину поздравили сотрудники отдела социальной поддержки.

Евдокия Емельяновна родилась 5 июня 1914 года на хуторе Горин неподалеку от Царицына (ныне – Волгоградская область). С подросткового возраста она трудилась в колхозе, затем получила педагогическое образование и работала воспитателем в детском саду, а во время войны - в сельском совете.

В 1950 году семья Евдокии Емельяновны перебралась в Карелию и ее трудовая деятельность продолжилась на Петрозаводском заводе безалкогольных вин, откуда женщина вышла на пенсию. За многолетний и добросовестный труд Евдокия Чистякова удостоена звания Ветеран труда, многочисленных грамот и благодарственных писем.

Несмотря на почтенный возраст, долгожительница старается самостоятельно передвигаться, помогает дочери в домашних делах. К своему юбилею, как и в другие праздничные дни, женщина испекла вкусные пироги. Знаменательную дату петрозаводчанка отметила в тесном семейном кругу – в компании детей, племянников, внуков и правнуков.

- Один из секретов долгожительства - крепкая и дружная семья, - уверена Евдокия Емельяновна.

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