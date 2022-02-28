Жительница Петрозаводска назвала «волшебным» влияние критики в соцсетях на уборку улиц

Размещенные в социальных сетях жалобы жителей Петрозаводска на уборку улиц от снега положительно влияют на дворников.

Такое мнение высказала одна из подписчиц группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Много раз убеждалась, что публикация в этой группе действует волшебно! Писала как-то о сосульках, так их часа за три убрали!», — написала подписчица.

Теперь она обратилась к дворникам с новой просьбой.

«Дорогие дворники, посыпте пожалуйста улицу Красную! Там большой человеко-поток, люди торопятся в суд, ведут детей во Дворец, и такая дорога! Спотыкаются, падают люди!», — написала автор обращения и сопровидила его фотографией проблемного участка.