Жительница Петрозаводска отметила 100-летний юбилей

Петрозаводчанке Людмиле Григорьевне Королевой 29 сентября исполнилось 100 лет.

Как рассказали в администрации города, Людмила Григорьевна родилась 29 сентября 1919 года в крестьянской семье в карельской деревне Другая Река. В 1937-м закончила педагогический техникум и преподавала в начальных классах.

В годы войны Людмила Королева была судебным секретарем военного трибунала Кировской железной дороги, награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". После войны закончила пединститут и преподавала русский язык и литературу. В последние годы, перед выходом на пенсию ветеран труда, работала в отделе кадров Кареллеспрома.

Людмила Григорьевна воспитала двух сыновей, имеет внука и правнука.

В этом году представители администрации Петрозаводска поздравили уже 319 долгожителей: 271 человек отметили 90-летие, 42 – 95-летие, а шесть человек отпраздновали свой 100-й, 101-й, 102-й и 105-й день рождения.