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Жительница Петрозаводска потребовала с мужа миллион рублей за истязания, но суд снизил компенсацию в 10 раз

Новости. Общество
11:56, 26 Сентября 2020
фото: © feel-feed.ru
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Суд Петрозаводска обязал мужчину, осужденного за истязания жены, выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с бывшего супруга в размере одного миллиона рублей в связи с причинением побоев.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что в 2018-2019 годах петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал свою супругу и угрожал ей убийством.

На данном основании ранее приговором Петрозаводского городского суда он был признан виновным в истязаниях и угрозе убийством, в связи с чем осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Изучив материалы гражданского дела, участвующий в его рассмотрении прокурор полагал исковые требования истицы правомерными, просил суд о частичном удовлетворении иска в части размера компенсации.

Суд, принимая во внимание позицию прокурора, исковые требования удовлетворил частично, взыскав с бывшего супруга в пользу истицы компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-09-26 13:36:31
Малоценна женская ж..па.
Житель
2020-09-26 12:34:29
То есть : повезло что не убил!?!
В США лет 40 мог бы получить и компенсацию где нибудь в 500000 долларов, у нас же бьют,бьют, бьют, потом "рассматривают!?
Гость
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