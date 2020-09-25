Жительница Петрозаводска потребовала с мужа миллион рублей за истязания, но суд снизил компенсацию в 10 раз

Суд Петрозаводска обязал мужчину, осужденного за истязания жены, выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с бывшего супруга в размере одного миллиона рублей в связи с причинением побоев.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что в 2018-2019 годах петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал свою супругу и угрожал ей убийством.

На данном основании ранее приговором Петрозаводского городского суда он был признан виновным в истязаниях и угрозе убийством, в связи с чем осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Изучив материалы гражданского дела, участвующий в его рассмотрении прокурор полагал исковые требования истицы правомерными, просил суд о частичном удовлетворении иска в части размера компенсации.

Суд, принимая во внимание позицию прокурора, исковые требования удовлетворил частично, взыскав с бывшего супруга в пользу истицы компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.