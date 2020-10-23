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Жительница Петрозаводска предложила "туристический маршрут" по замусоренным улицам (ФОТО)

Новости. Общество
14:30, 24 Октября 2020
фото: Юлия Свинцова
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Власти Петрозаводска, которые много говорят о привлечении туристов, могут показывать гостям города, заваленные строительным мусором улицы.

Такое предложение высказала жительница Петрозаводска на своей странице Вконтакте, сопроводив пост красноречивыми фотографиями. На них запечатлены последствия ремонта дорог и тротуаров – подрядная организация оставила на газонах старый асфальт, обломки бордюрного камня и другой мусор.

"Так много говорится о туристах в Карелии! Предприятий раз-два обчёлся, будем выживать на туризме. Предлагаю новый маршрут - ПЛОХОЙ КОНТРОЛЬ за ПЛОХИМ ПОДРЯДЧИКОМ", - написала автор фотографий.

По ее словам, они сделаны сегодня утром на нескольких улицах, распложенных в квартале между проспектом Ленина и проспектом Карла Маркса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неля
2020-10-24 16:32:24
Скоро снег выпадет и всю грязь прикроет! Первый раз что ли?
протестанутый
2020-10-24 15:16:31
Хде яблочный депутат рогалевич ? Он раньше очень любил фотографировать свалки и выкладывал фоточки в интернетиках
Off
2020-10-24 15:20:26
протестанутый, Социопат, ты здесь власть . вот и займись уборкой .))
нетюлень
2020-10-24 15:54:45
Off, оно "курировало" работу, не вылезая с дачи, а теперь шлёт ботов в ответ на критику.
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