Жительница Петрозаводска предложила "туристический маршрут" по замусоренным улицам (ФОТО)

Власти Петрозаводска, которые много говорят о привлечении туристов, могут показывать гостям города, заваленные строительным мусором улицы.

Такое предложение высказала жительница Петрозаводска на своей странице Вконтакте, сопроводив пост красноречивыми фотографиями. На них запечатлены последствия ремонта дорог и тротуаров – подрядная организация оставила на газонах старый асфальт, обломки бордюрного камня и другой мусор.

"Так много говорится о туристах в Карелии! Предприятий раз-два обчёлся, будем выживать на туризме. Предлагаю новый маршрут - ПЛОХОЙ КОНТРОЛЬ за ПЛОХИМ ПОДРЯДЧИКОМ", - написала автор фотографий.

По ее словам, они сделаны сегодня утром на нескольких улицах, распложенных в квартале между проспектом Ленина и проспектом Карла Маркса.