Жительница Петрозаводска прирезала мужчину, спровоцировавшего ее на конфликт

Петрозаводчанке, совершившей убийство сожителя, грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что 25 февраля 43-летняя женщина, находясь у себя в квартире в Петрозаводске, в ходе ссоры с сожителем ударила его ножом в грудь и в спину. От полученных травм мужчина скончался. А женщину взяли под стражу.

На допросе у следователя обвиняемая вину признала и пояснила, что потерпевший сам спровоцировал конфликт.

В настоящее время по делу проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.