Жительница Петрозаводска решила свои финансовые проблемы, украв в магазине пуховики

Полиция по камерам видеонаблюдения нашла ранее судимую петрозаводчанку, укравшую два пуховика из торгового центра, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина, расположенного в крупном торговом центре. В ходе ревизии они обнаружили недостачу товара на сумму 6 тысяч рублей. Из торгового зала исчезли два пуховика: мужской и женский.

Позже по записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастна 37-летняя ранее судимая горожанка. Женщина, находясь в примерочной, спрятала куртки в пакет и покинула магазин. Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что нуждалась в деньгах. Пуховики она продала незнакомым людям.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.