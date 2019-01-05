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Новости. Криминал
11:18, 05 Января 2019

Жительница Сортавалы захотела продать холодильник через Интернет и попалась на удочку мошенников


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В Карелии в первые дни нового года зарегистрирован факт дистанционного мошенничества.

Как сообщили в МВД Карелии в дежурную часть Сортавалы обратилась 54-летняя горожанка и сообщила, что лишилась 53 тысяч рублей, поверив мошенникам.

В начале января пенсионерка разместила в Интернете объявление о продаже холодильника. Ей позвонил неизвестный и представился менеджером фирмы, которая занимается скупкой подержанной бытовой техники. Незнакомец согласился приобрести холодильник за 5 тысяч рублей и сообщил жительнице Карелии, что переведет на банковскую карту денежные средства за покупку. Хозяйку не смутило, что покупатель даже предварительно не осмотрел технику.

Для осуществления перевода незнакомец попросил продиктовать реквизиты карты. Гражданка так и сделала. После этого ей на мобильный телефон стали приходить смс с кодами, которые она сообщила лже-менеджеру. По завершении разговора горожанка внимательно прочитала все сообщения на телефоне и обнаружила, что с её счета были списаны 53 тысяч  рублей.

Жительница Карелии обратилась в полицию. В ходе беседы с оперативниками она рассказала, что уже попадалась на уловки мошенников при продаже запчастей через Интернет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции призывают жителей Карелии сохранять бдительность: при поступлении какой-либо информации по телефону от неизвестных лиц – не совершайте поспешных действий. Прежде чем вести сделки в удаленном формате, проверяйте полученную информацию, внимательно читайте все поступившие смс, убедитесь, что с вашего счета не списываются денежные средства.

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