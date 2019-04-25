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Новости. Общество
09:19, 25 Апреля 2019
фото: © Niels Hougaard/Polfoto via AP

Жительницу Финляндии с лосятиной не пустили в Карелию

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Наша соотечественница, проживающая в Финляндии, пыталась провезти через границу мясо лося, но ее остановили на границе, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Так, 19 апреля россиянка, проживающая в Финляндии, направлялась в Карелию и пересекала границу в пункта пропуска "Вяртсиля".

В ходе досмотра госинспектором Управления Россельхознадзора по Карелии в ручной клади жительницы Суоми обнаружено сырое замороженное мясо лося в количестве 4,65 кг. Разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сопроводительных документов, которые требуются для провоза через границу сырой животноводческой продукции, у владелицы мяса не было.

Кроме того, наша соотечественница перевозила в ручной клади готовую продукцию: грудинку, ветчину и колбасу общим весом 4,66 кг, сыр и масло общим весом 2,75 кг, превысив норму ввоза на 2,41 кг.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.

Сырое мясо лося и готовые продукты сверх установленной нормы в 5 кг были возвращены в Финляндию.

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Комментарии

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кир
2019-04-25 10:15:22
Живут там бывшие граждане станы Советов, а по привычке нарушают законы здесь. Квартиры тоже числятся за ними, кто не продал. Мало того, на выборах видел в списках одну такую дамочку пенсионного возраста, которая живет за границей уже более двадцати лет. Учителя в избирательной комиссии только руками развели.
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