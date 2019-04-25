Жительницу Финляндии с лосятиной не пустили в Карелию

Наша соотечественница, проживающая в Финляндии, пыталась провезти через границу мясо лося, но ее остановили на границе, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Так, 19 апреля россиянка, проживающая в Финляндии, направлялась в Карелию и пересекала границу в пункта пропуска "Вяртсиля".

В ходе досмотра госинспектором Управления Россельхознадзора по Карелии в ручной клади жительницы Суоми обнаружено сырое замороженное мясо лося в количестве 4,65 кг. Разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сопроводительных документов, которые требуются для провоза через границу сырой животноводческой продукции, у владелицы мяса не было.

Кроме того, наша соотечественница перевозила в ручной клади готовую продукцию: грудинку, ветчину и колбасу общим весом 4,66 кг, сыр и масло общим весом 2,75 кг, превысив норму ввоза на 2,41 кг.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.

Сырое мясо лося и готовые продукты сверх установленной нормы в 5 кг были возвращены в Финляндию.