Жительницу Финляндии с пальмой не пустили в Карелию

С 3 по 10 июня сотрудники фитосанитарных постов "Вяртсиля" и "Люття" в пунктах пропуска через госграницу в 9 случаях пресекли незаконный ввоз в ручной клади пассажиров семенного и посадочного материала, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзор.

Так, 5 июня жительница Финляндии, пересекая границу в МАПП "Вяртсиля", перевозила в ручной клади пальму в горшке, рассаду ириса (2 шт.), декоративного ландыша (4 шт.), декоративного ревеня (2 шт.) без фитосанитарного сертификата.

Ранее, 4 и 8 июня, жительница Сортавалы и жительница Кондопожского района везли с собой лук-севок также без необходимых документов.

А 8 июня, также следуя домой через МАПП "Вяртсиля", петрозаводчанка пыталась ввезти в Россию семена клевера (1 пакетик) без фитосанитарного сертификата.

В связи с нарушением правил ввоза подкарантинной продукции в отношении владельцев грузов возбуждено 9 дел об административных правонарушениях.

Подкарантинная продукция возвращена на территорию Финляндии.