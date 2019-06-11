Жительницу Карелии наказали за оскорбление инвалида

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Инцидент произошел из-за обвинений в спиливании березы, сообщили в прокуратуре Карелии.
Жительница п. Кепа в мае из личной неприязни высказала оскорбительные нецензурные выражения в адрес своей соседки, являющейся инвалидом. Женщина-инвалид сделала замечание на незаконные действия ее мужа по спиливанию березы во дворе многоквартирного дома в ночное время.
Женщину оштрафовали на 1 тысячу рублей.
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