Жительницу Карелии наказали за оскорбление инвалида

Инцидент произошел из-за обвинений в спиливании березы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница п. Кепа в мае из личной неприязни высказала оскорбительные нецензурные выражения в адрес своей соседки, являющейся инвалидом. Женщина-инвалид сделала замечание на незаконные действия ее мужа по спиливанию березы во дворе многоквартирного дома в ночное время.

Женщину оштрафовали на 1 тысячу рублей.