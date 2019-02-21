В Карелии женщину оштрафовали за экстремистские материалы в соцсети

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Суд оштрафовал на 10 тыс. рублей 26-летнюю жительницу Сегежского района за размещение в социальной сети экстремистских материалов.
Как установлено судом, на доступной для всех странице в социальной сети девушка размещала экстремистские материалы, унижающие достоинство групп лиц, выделенной по признаку отношения к религии.
По заключению экспертов, указанные тексты могут являться источником возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам религии и национальности.
Правонарушительница сообщила суду, материалы разместила, поскольку являлась участником определенного сообщества и сторонницей пропагандируемого им мировоззрения.
Подробности административного дела не приводятся.
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