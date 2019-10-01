Жительницу Карелии отправили на работу за хранение гашиша

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При вынесении наказания было учтено наличие ребенка у подсудимой, сообщили на сайте Сортавальского городского суда
В ноябре 2018 года женщина незаконно приобрела и хранила при себе без цели сбыта гашиш в значительном размере.
При назначении наказания суд учел личность подсудимой, которая ранее не судима, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, характеризуется положительно и назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ.
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