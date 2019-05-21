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Новости. Криминал
15:51, 21 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Жительницу Карелии приговорили к обязательным работам за систематическое избиение сына

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Прокуратура Лоухского района инициировала проверку по сообщению о причинении местной жительницей телесных повреждений своему несовершеннолетнему сыну, сообщает ведомство.

Установлено, что семья с 2015 года состоит на учете в районных органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как неблагополучная. После развода родителей ребенок остался жить с матерью, которая устранилась от его воспитания. При этом она не работала, периодически злоупотребляла спиртными напитками и была поставлена на учет у врача-нарколога.

Ребенок подолгу был предоставлен сам себе, пропускал уроки, не был подготовлен к учебному процессу. По месту жительства семьи не были созданы условия для нормального развития несовершеннолетнего, в связи с наличием долга за коммунальные платежи квартира отключена от электроэнергии.

Мать неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в том числе за причинение в нетрезвом виде травм сыну.

В августе 2018 года женщина в состоянии алкогольного опьянения, нанесла сыну несколько ударов. Было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд.

Подросток стал жить с отцом, работа которого связана с длительными командировками, и бабушкой, которая на собственные средства полностью обеспечивала содержание, обучение и воспитание внука. Мать ребенка участие в его жизни не принимала.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об ограничении женщины в родительских правах и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Решением Лоухского районного суда требования прокурора удовлетворены.

Кроме того, суд назначил злоумышленнице 160 часов обязательных работ за избиение сына.

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