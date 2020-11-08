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Жительницу Петрозаводска, устроившую пожар с погибшими, ждет 20 лет лишения свободы

Новости. Криминал
12:41, 09 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Петрозаводске перед судом предстанет молодая женщина, обвиняемая в убийстве и поджоге, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 22 января 24-летняя петрозаводчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревянном многоквартирном доме в Петрозаводске и испытывая личные неприязненные отношения к его жильцам, совершила поджог предметов, расположенных в подъезде дома.

Вследствие этого произошло возгорание деревянных конструкций подъезда и расположенных в нем квартир. В результате пожара погибла 60-летняя женщина, которая не смогла покинуть свою квартиру из-за сильного огня в подъезде и задымления.

Кроме того, жилой дом и находившиеся в нем квартиры были значительно повреждены огнем, а также уничтожено имущество потерпевших на общую сумму более 10,7 млн рублей.

Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, что 60-летняя женщина, пострадавшая на пожаре в доме на ул. Краснодонцев в Петрозаводске, кончалась в машине скорой помощи. Еще одна жительница дома была госпитализирована после того, как выпрыгнула из окна.

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