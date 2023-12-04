Жительницы Петрозаводска лишились более шести миллионов рублей, став жертвами аферистов

В полиции Петрозаводска возбудили уголовное дело «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщили в МВД Карелии.

Заявительница, 53-летняя горожанка, поверила телефонным аферистам, которые выдавали себя за следователей и работников Центробанка, и перевела им деньги.

«Специалисты банка» сообщили женщине, что мошенники оформляют кредиты от ее имени и чтобы помешать злоумышленникам, следует срочно оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на специальный счет.

Телефонные аферисты, постоянно поддерживая разговор по телефону, убедили женщину действовать быстро и не задумываясь. Она оформила кредит, обналичила собственные денежные накопления и перевела все деньги, более 2 700 000 рублей, на продиктованный номер счета незнакомого человека.

Вскоре петрозаводчанка поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

В другом случае, 56-летняя петрозаводчанка попалась на уловку аферистов, ответив на телефонный звонок якобы из инвестиционной компании. «Финансовый аналитик», который общался с ней, гарантировал высокие доходы, минимальные риски и полное сопровождение сделок.

Петрозаводчанка решила попробовать себя в новом виде финансовой деятельности, при этом официальный договор с ней никто не заключал, все общение с финансовыми агентами происходило только в мессенджерах. После этого в течение месяца петрозаводчанка переводила различные суммы на номера мобильных телефонов, которые ей диктовали, думая, что пополняет свой брокерский счет.

За месяц петрозаводчанке перевели небольшие суммы, всего около 10 000 рублей, чтобы убедить в надежности компании.

Только когда от нее стали требовать все больших денежных сумм, женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов. В полиции она рассказала, что за месяц перевела мошенникам более 3 880 000 рублей, в том числе и взятых в кредит. По данному факту возбудили уголовное дело.