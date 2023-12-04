Реклама

Роскошные холлы будут встречать жильцов и гостей нового жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2023 16:49
Массовая авария произошла на выезде из Петрозаводска
Сегодня 11:50

Жительницы Петрозаводска лишились более шести миллионов рублей, став жертвами аферистов

Новости. Происшествия
18:40, 05 Декабря 2023
фото: © master1305 / Freepik

Новости партнеров

В полиции Петрозаводска возбудили уголовное дело «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщили в МВД Карелии.

Заявительница, 53-летняя горожанка, поверила телефонным аферистам, которые выдавали себя за следователей и работников Центробанка, и перевела им деньги. 

«Специалисты банка» сообщили женщине, что мошенники оформляют кредиты от ее имени и чтобы помешать злоумышленникам, следует срочно оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на специальный счет.

Телефонные аферисты, постоянно поддерживая разговор по телефону, убедили женщину действовать быстро и не задумываясь. Она оформила кредит, обналичила собственные денежные накопления и перевела все деньги, более 2 700 000 рублей, на продиктованный номер счета незнакомого человека.

Вскоре петрозаводчанка поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

В другом случае, 56-летняя петрозаводчанка попалась на уловку аферистов, ответив на телефонный звонок якобы из инвестиционной компании. «Финансовый аналитик», который общался с ней, гарантировал высокие доходы, минимальные риски и полное сопровождение сделок.

Петрозаводчанка решила попробовать себя в новом виде финансовой деятельности, при этом официальный договор с ней никто не заключал, все общение с финансовыми агентами происходило только в мессенджерах. После этого в течение месяца петрозаводчанка переводила различные суммы на номера мобильных телефонов, которые ей диктовали, думая, что пополняет свой брокерский счет.

За месяц петрозаводчанке перевели небольшие суммы, всего около 10 000 рублей, чтобы убедить в надежности компании.

Только когда от нее стали требовать все больших денежных сумм, женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов. В полиции она рассказала, что за месяц перевела мошенникам более 3 880 000 рублей, в том числе и взятых в кредит. По данному факту возбудили уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России
03.12.2023, 20:30
Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой
29.11.2023, 18:00
На Земле совсем скоро начнется продолжительная магнитная буря
28.11.2023, 15:41
Из приграничного района Карелии выдворены 57 иностранцев
02.12.2023, 15:25
На Карелию надвигаются первые настоящие морозы до -28℃
28.11.2023, 15:01
Участник СВО получил новую квартиру в Петрозаводске

Аналитика

04.12.2023 15:21
Обществоведение
Сквер возле кинотеатра «Искра» будет претендовать на победу в конкурсе проектов
На голосование будет представлен проект «Благоустройство территории сквера Кинотеатра «Искра» для участия в Программе поддержки местных инициатив граждан.
Пеллеты как подарок карельской экономике
04.12.2023 09:50
«Костная клиника» в честь своего 20-го юбилея дарит всем жителям Петрозаводска Лазерное шоу (16+)
02.12.2023 09:00
Делаем мир светлее. С программами «ОРЭС-Петрозаводск» электроснабжение становится бесперебойным
29.11.2023 12:45
Директор Кондопожского ЦБК рассказал, как предприятие адаптировалось к новым реалиям
24.11.2023 10:16
Оксана Шаманская: «Благотворительность объединяет людей»
13.11.2023 12:00
Скверы нужны городу
07.11.2023 17:00
В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы
03.11.2023 10:42
Вся аналитика

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.