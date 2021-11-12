Живая или мертвая: установка елки в райцентре Карелии вызвала бурные дебаты среди населения

Установка новогодней ели на центральной площади Медвежьегорска вызвала спор среди жителей, что лучше - срубить живую или купить искусственную.

Поводом для обсуждения стал пост в группе «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка» Вконтакте с фотографией главной городской елки.

«Хотели как лучше — получилось как всегда. Старая истина — дешёвое не может быть хорошим. Объявляем конкурс на прозвище этому уродцу», — говорится в подписи к фото.

Многие подписчики не согласились с такой оценкой.

«Пусть так, чем каждый год ради недели рубят ель в лесу… Вы пришли, посмотрели и домой», — написал один их участников обсуждения.

«До этого многим не нравилось. что лес рубят. Сделали так, чтоб лес сберечь, так и то недовольны!», — поддержал другой подписчик.

«Гирлянды повесят (думаю не просто реденькие огонечки) и будет нормально. Лишь бы ветром сооружение не разнесло… Было бы неплохо вокруг неё ледовое поле сделать, чтобы фигуристы могли вокруг покататься (не в хоккей играть, для этого есть каток). Давайте, не будем портить друг другу предновогоднее настроение, и так гадостей со всех сторон хватает», — добавил еще один один участник.