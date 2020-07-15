Живого пациента сочли мертвым и не выпускали из морга

В Колумбии живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание.

67-летний Хуан Хосе Мунос Ромеро (Juan Jose Munoz Romero) поступил в больницу колумбийского города Синселехо с жалобой на повышенное кровяное давление. Через несколько часов его родственникам сообщили, что мужчина скончался. Им отказались показать его тело, сославшись на ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на издание Daily Mirror.

Несмотря на запрет, дочь Ромеро проникла в больничный морг и обнаружила, что ее отец не только жив, но и пришел в сознание. Несмотря на это, медики продолжали убеждать ее, что он мертв, а признаки жизни, на которые она ссылается, — это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.

Женщина не поверила их объяснениям и настояла на том, чтобы ее отца перевели в другую больницу. Сейчас он проходит лечение. "Время, которое он провел в морге, не прошло для него бесследно, теперь он страдает от ишемии", — рассказал журналистам сын Ромеро.