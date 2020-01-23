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"Живой Кен" готовится к операции по увеличению груди

Новости. Общество
19:10, 23 Января 2020
фото: © instagram.com/rodrigoalvesuk
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Родриго Алвес готовится к новой жизни в женском обличье.

Шоумен на четыре месяца исчез с телеэкранов. Перерыв в работе связан с желанием изменить имидж и пройти ряд операций по перевоплощению, пишет Cosmopolitan.

"Я думал, что никогда не вернусь, что мной перестанут интересоваться и я останусь без работы. Мне доказали, что я был неправ… Я зря боялся! Мне повысили зарплату. Меня попросили вернуться на телевидение в Бразилии, России, Испании, Германии и Италии", – эмоционально высказался Родриго. 

Родриго сейчас находится в Стамбуле, где ему сделают очередную пластику. Он готовится к операции по увеличению груди. Алвес с нетерпением ждет момента, когда сможет носить красивые платья, демонстрирующие его новое тело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-01-23 22:24:09
А почему по поводу груди Кента Столица дает возможность оставлять комментарии, а по поводу, так сказать, «всенародно обсуждаемой» Конституции нет? Кто дал Столице такое указание? Или она теперь по своей инициативе готова лишать людей права голоса? И почему всякий бред депутатов вроде « позволит стране идти по пути политической
трансформации в условиях непредсказуемой
внешней повестки» печатает, а тем кто
критикует слова не дает? Почему нельзя обсуждать, а можно только хвалить? Что, строили, строили и наконец построили? Финиш, приплыли?
кир
2020-01-23 19:52:51
Печатают у нас, значит, либерастня готовит общество к западным ценностям.
Гость
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