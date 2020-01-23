"Живой Кен" готовится к операции по увеличению груди

Родриго Алвес готовится к новой жизни в женском обличье.

Шоумен на четыре месяца исчез с телеэкранов. Перерыв в работе связан с желанием изменить имидж и пройти ряд операций по перевоплощению, пишет Cosmopolitan.



"Я думал, что никогда не вернусь, что мной перестанут интересоваться и я останусь без работы. Мне доказали, что я был неправ… Я зря боялся! Мне повысили зарплату. Меня попросили вернуться на телевидение в Бразилии, России, Испании, Германии и Италии", – эмоционально высказался Родриго.

Родриго сейчас находится в Стамбуле, где ему сделают очередную пластику. Он готовится к операции по увеличению груди. Алвес с нетерпением ждет момента, когда сможет носить красивые платья, демонстрирующие его новое тело.